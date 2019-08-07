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Пензенский губернатор поручил Минпрому помочь производителю упаковки с заказами

19:23 | 07.08.2019 | Экономика

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Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе регионального Минпрома Михаилу Торгашину оказать местному производителю упаковочных материалов «Мастер-Пак» содействие в поиске заказчиков.

Пензенский губернатор поручил Минпрому помочь производителю упаковки с заказами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, для этого необходимо составить реестр потенциальных покупателей упаковки из числа предприятий Пензенской области, вычислить, кто из них приобретает ее в других регионах, и провести для них презентацию.

«С какой стати мы должны «кормить» людей в других регионах, когда у нас свои возможности есть, возможности очень серьезные? [...] Надо уговаривать, надо системно всех собрать. Я приду», — сказал глава региона в ходе посещения завода экоупаковки «Мастер-Пак» в среду, 7 августа.

Он предположил, что пензенские предприятия могут покупать выпускаемую в других регионах упаковку, потому что «кто-то на этом наваривается, и начальники, собственники не знают».

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«Я хочу Вам помочь, потому что это деньги большие. Я помню, как мы с Вами в Италии занимались, как Вам сложно было, как мы там искали этот ресурс — Вы в первую очередь, мы Вам содействовали и реализовали такой проект. Вам за это огромное спасибо, но мне хочется, чтобы Вы были загружены полностью», — пояснил Иван Белозерцев, обращаясь к руководителю компании Игорю Алтареву.

Он добавил, что власти региона многое делают для развития бизнеса, в том числе в части строительства дорог и коммуникаций к новым объектам, поэтому правительство Пензенской области вправе попросить производителей продукции рассмотреть возможность сотрудничества с местными партнерами.

«Надо переходить на массовую упаковку пензенскую», — подчеркнул губернатор.

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