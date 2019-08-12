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В Пензенской области обнаружено более 60 поддельных банкнот

11:40 | 12.08.2019 | Экономика

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Более 60 поддельных банкнот обнаружено в Пензенской области во II квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области обнаружено более 60 поддельных банкнот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большая часть фальшивок — 45 штук — купюры номиналом 5 тыс. рублей. Еще 12 обнаруженных подделок — банкноты достоинством 1 тыс. рублей, три — номиналом 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой учреждения.

В нем добавляется, что также на территории региона была выявлена одна фальшивая банкнота номиналом 50 долларов.

«Чтобы убедиться в подлинности банкноты, необходимо проверить не менее трех ее защитных элементов», — отмечается в тексте.

Подробная информация о признаках подлинности купюр и монет доступна на официальном сайте ЦБ РФ и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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