Заключено инвестсоглашение с «Лопатинским беконом» Экономика

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Пензенская область, от имени которой выступает правительство региона, и ООО «Лопатинский бекон» заключили инвестиционное соглашение, предусматривающее оказание государственной поддержки при строительстве на территории Чардымского сельсовета комплекса по выращиванию и откорму 30 тыс. свиней в год.

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В соответствии с документом, подписанным губернатором Иваном Белозерцевым и директором предприятия Павлом Сердечным 16 августа, инвестор обязуется подтвердить произведенный объем капитальных вложений в сумме не менее 810,9 млн. рублей для выполнения проекта в течение 2016–2019 годов.

Кроме того, инвестором подтверждено создание в 2016–2018 годах 16 рабочих мест, а также взято на себя обязательство предусмотреть в 2019–2023 годах еще не менее 27-ми.

Ввести объект в эксплуатацию намечено в текущем году.

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Предполагается, что «Лопатинский бекон» как сельхозпроизводитель, реализующий приоритетный инвестиционный проект в сфере АПК, получит льготу в виде снижения ставки по налогу на имущество организаций до 1,4%. При этом налоговую льготу планируется предоставлять с момента ввода объекта в эксплуатацию на протяжении четырех лет — с III квартала 2019 года по II квартал 2023-го.

Согласно данным министерства экономики Пензенской области, сумма налоговых льгот составит более 11 млн. рублей.

Дополнительные налоговые поступления в бюджет ожидаются на уровне почти 30 млн. рублей.

Ожидается, что вопрос об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Пензенской области и ООО «Лопатинский бекон» будет рассмотрен в ходе очередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 23 августа.