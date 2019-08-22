EN
17:46:17 Четверг, 22 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области намерены создать условия для развития ИЖС

09:59 | 22.08.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Власти Пензенской области намерены создать условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В Пензенской области намерены создать условия для развития ИЖС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одним из сдерживающих факторов на данный момент является недостаточное количество или отсутствие в муниципалитетах земельных участков под частную застройку, обеспеченных развитой инфраструктурой.

Специалисты провели анализ перспективности возведения индивидуальных жилых домов во всех районах и проработали вопрос о строительстве сетей.

Читайте также

Пензенский губернатор назвал основные причины снижения объемов ввода жилья

В результате под ИЖС определено более 1,4 тыс. га земли, на которых до 2024 года планируется построить около 620 тыс. кв. метров жилья.

Работу, в том числе по обеспечению участков инженерной инфраструктурой, необходимо активизировать в Пензе, Кузнецке, Бессоновском, Городищенском и Пензенском районах. На эти цели планируется направить около 2 млрд. рублей, из них 608 млн. рублей — на совершенствование коммуникаций в Пензе.

Создание инженерной инфраструктуры намечено вести условиях софинансирования.

Ожидается, что развитие ИЖС поможет достичь в Пензенской области задач, предусмотренных национальным проектом «Жилье», который предполагает ввод в регионе к 2024 более 1,34 млн. кв. метров.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в 2020 году намечено установить более 8 тыс. мусорных контейнеров Качество услуг в сфере обращения с ТКО не отвечает требованиям — Иван Белозерцев
Пензенская горбольница №4 получила аппарат для безболезненной колоноскопии Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 7 месяцев 2019 года
В Каменке не сразу возбудили дело по факту сбыта наркотиков, от которых умер мужчина Реконструкцию сетей вблизи «Онежского» и «Берлина» в Пензе завершат к концу недели
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама