В Пензенской области намерены создать условия для развития ИЖС Экономика

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Власти Пензенской области намерены создать условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, одним из сдерживающих факторов на данный момент является недостаточное количество или отсутствие в муниципалитетах земельных участков под частную застройку, обеспеченных развитой инфраструктурой.

Специалисты провели анализ перспективности возведения индивидуальных жилых домов во всех районах и проработали вопрос о строительстве сетей.

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В результате под ИЖС определено более 1,4 тыс. га земли, на которых до 2024 года планируется построить около 620 тыс. кв. метров жилья.

Работу, в том числе по обеспечению участков инженерной инфраструктурой, необходимо активизировать в Пензе, Кузнецке, Бессоновском, Городищенском и Пензенском районах. На эти цели планируется направить около 2 млрд. рублей, из них 608 млн. рублей — на совершенствование коммуникаций в Пензе.

Создание инженерной инфраструктуры намечено вести условиях софинансирования.

Ожидается, что развитие ИЖС поможет достичь в Пензенской области задач, предусмотренных национальным проектом «Жилье», который предполагает ввод в регионе к 2024 более 1,34 млн. кв. метров.