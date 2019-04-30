Пензенский губернатор назвал основные причины снижения объемов ввода жилья Экономика

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал основные причины снижения объемов ввода жилья в регионе.

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«Анализ экономических показателей за прошедший год позволяет говорить в целом о позитивных тенденциях, однако есть и проблемы, в частности, в строительной отрасли, где есть снижение показателя по вводу жилья в эксплуатацию. Основными причинами этого стали: высокая обеспеченность жильем населения — она составляет у нас 28,9 кв. метров на человека, это первое место среди регионов ПФО и 14 место среди субъектов России; и, соответственно, пониженный спрос», — пояснил он, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области за 2018 год в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 апреля.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в прошлом году было выдано более 12,5 тыс. жилищных кредитов на 20 млрд. рублей, что почти в 1,5 раза больше уровня 2017-го, причем средневзвешенная процентная ставка существенно снизилась и составила 9,5%.

Он также напомнил, что ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» с 2018 года выдает льготные кредиты по стандартам АО «Дом.рф», в результате чего жители имеют возможность получить средства под 6,9% годовых.

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«Мы выделили из бюджета 60 млн. рублей в 2018 году и уже 100 млн. рублей в 2019-м, что позволит привлечь 1,4 млрд. рублей средств федерального бюджета. Планируется выдать до 1 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке, в том числе в 2019 году 600 кредитов. Программа рассчитана на широкий круг граждан. Это молодые семьи, семьи с детьми, работники бюджетной сферы, граждане – участники действующих жилищных программ на территории области и иные категории», — уточнил глава региона, отметив, что в целом получить кредит по льготной ставке на приобретение жилья на первичном рынке может каждый житель Пензенской области, имеющий постоянное место работы.

Иван Белозерцев добавил, что всего в регионе действует 11 жилищных программ, участниками которых в прошлом году стали более 1,2 тыс. граждан.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области было введено около 663 тыс. кв. метра жилья. Основной объем — более 62% — пришелся на долю индивидуального жилищного строительства.

В 2017 году за счет всех источников финансирования было введено в эксплуатацию около 887 тыс. кв. метров жилья.