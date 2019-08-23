Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, сохранен на уровне 1,8 Экономика

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Пензенской области, установлен на 2020 год в размере 1,8. Соответствующий законопроект принят в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 23 сентября.

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Как отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, это позволит сохранить конкурентное преимущество региона в части привлечения иностранной рабочей силы.

«По прогнозной оценке, поступления [налога на доходы физических лиц от мигрантов, работающих на основании патента] в бюджет области составят 130 млн. рублей, что на 4,4 млн. рублей больше ожидаемых поступлений в 2019 году», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что фиксированный авансовый платеж по налогу па доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в России на основании патента, подлежит индексации на этот коэффициент.

На 2019 год коэффициент был увеличен в регионе более чем на 11% — с 1,62 до 1,8, однако это не дало ожидаемого эффекта: планировалось, что налоговые поступления составят почти 160 млн. рублей, однако, по прогнозной оценке, сумма достигнет только 125,5 млн. рублей, что превысит уровень 2018-го примерно на 500 тыс. рублей.

Основной причиной незначительного роста налоговых поступлений названо снижение количества патентов. За пять месяцев 2019 года их было выдано 2 тыс. 699, что на 285 меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Кроме того, анализ показал, что размер коэффициента в Пензенской области сопоставим со средним значением по Приволжскому федеральному округу — 1,84. У регионов с близким уровнем заработной платы он ниже. Так, в Саратовской области коэффициент составляет 1,76, в Ульяновской — 1,58.

По сведениям министерства экономики Пензенской области, стоимость патента на 2020 год за счет применения федерального коэффициента-дефлятора, по предварительной оценке, возрастет па 4%, что сопоставимо с прогнозируемым ростом среднемесячной зарплаты в регионе — 5,8%.

Согласно предварительным данным, сумма фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранных граждан в 2020 году составит 3 тыс. 875 рублей в месяц.