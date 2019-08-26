В Пензенской области введено более 400 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Более 403 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области с января по июль 2019 года за счет всех источников финансирования.

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По данным Пензастата, это почти на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть — 299 тыс. 934 кв. метра, или свыше 74% от общего объема — приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это более чем на 70% превышает аналогичный показатель за семь месяцев 2018 года.

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В многоэтажных домах введено в эксплуатацию более 103 тыс. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области планируется создать условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Благодаря этому власти региона рассчитывают достичь показателей, предусмотренных национальным проектом «Жилье».



Определено более 1,4 тыс. га земли, на которых до 2024 года намечено построить около 620 тыс. кв. метров жилья. Ожидается, что эти территории будут обеспечены инженерной инфраструктурой.