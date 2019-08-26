Уровень госдолга Пензенской области к 2025 году планируется снизить до 37% Экономика

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Уровень государственного долга Пензенской области к 2025 году планируется снизить до 37% от объема доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений, при этом коммерческий долг будет сокращен до 33%. Об этом сообщает пресс-служба областного Минфина.

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Согласно данным ведомства, на сегодняшний день уровень госдолга региона составляет 56,5%, что на 30,3 процентных пункта меньше, чем в начале 2015 года — 86,8%.

Положительная тенденция в управлении государственным долгом Пензенской области наметилась несколько лет назад: на 1 января 2015 года его объем составлял 21,3 млрд. рублей, на 1 августа 2019-го — 20,2 млрд. рублей.

Сокращение объема долга достигло 1,1 млрд. рублей за счет снижения задолженности перед коммерческими банками — с 11,8 до 10,7 млрд. рублей. Все платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств производились в установленные сроки. Случаев несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами не допускалось.

В соответствии с результатами анализа, проведенного Минфином России, за последние три года в Пензенской области наблюдается высокий уровень управления долговыми обязательствами, что также подтверждено присвоением региону в 2018 году агентством «АКРА» кредитного рейтинга на уровне ВВВ+(ru), прогноз стабильный.