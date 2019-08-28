Оборот розничной торговли в Пензенской области превысил 125 млрд. рублей Экономика

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Оборот розничной торговли составил в Пензенской области более 125 млрд. рублей за период с января по июль 2019 года.

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По данным Пензастата, в сопоставимых ценах это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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При этом на долю рынков и ярмарок приходится 5,3%.

За июль оборот розничной торговли составил 19,4 млрд. рублей: на пищевые продукты, напитки и табачные изделия потрачено более 9,3 млрд. рублей, на непродовольственные товары — 10,1 млрд. рублей.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, оборот розничной торговли в Пензенской области составлял по итогам 2015 года около 191,4 млрд. рублей, 2016 — почти 188,4 млрд. рублей, 2017 — примерно 199,2 млрд. рублей, 2018 — около 206,3 млрд. рублей.