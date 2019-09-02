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В Пензенской области обсудят нюансы определения кадастровой стоимости

13:48 | 02.09.2019 | Экономика

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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Региональный семинар, посвященный определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, необходимо провести в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области обсудят нюансы определения кадастровой стоимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, в качестве экспертов должны выступить специалисты департамента государственного имущества Пензенской области, а в роли участников — главы администраций муниципальных образований и юристы.

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«Очень важно при оценке не завышать и не занижать кадастровую стоимость земли и объектов недвижимости. Должна быть объективная оценка, но если где-то цену занизили, обязанность власти — вмешаться и исправить ситуацию, чтобы положенные суммы поступали в бюджет», — сказал Иван Белозерцев он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, результаты определения кадастровой стоимости участков категории «Земли населенных пунктов» и сооружений утверждены приказом департамента государственного имущества Пензенской области, который вступил в силу 1 января 2019 года. С начала в суды подано 68 исковых заявлений об оспаривании результатов кадастровой стоимости 80 участков категории «Земли населенных пунктов».

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