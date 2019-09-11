Стало известно, какой кредитный рейтинг присвоен Пензенской области Экономика

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Пензенской области на уровне ruBBB+, по нему установлен стабильный прогноз.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный результат кредитного рейтинга Пензенской области обусловлен сбалансированностью бюджета, высоким уровнем прогнозирования собственных доходов и умеренной долговой нагрузкой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономики региона.

В нем отмечается, что впервые кредитный рейтинг Пензенской области был опубликован АКРА в сентябре 2018 года, а его очередной пересмотр ожидается в марте 2020 года.

Согласно данным портала госзакупок, 5 августа 2019 года Минэкономики Пензенской области в лице министра Сергея Капралова заключило с акционерным обществом «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» в лице генерального директора Игоря Зелезецкого госконтракт на оказание услуг по присвоению и поддержанию рейтинга региона и выпускаемым государственным ценным бумагам субъекта федерации по национальной шкале. Его цена составила 480 тыс. рублей.

В его рамках агентство взяло на себя обязательство на основе анализа всей имеющейся информации определить уровень кредитного рейтинга Пензенской области и прогноз по нему, подготовить пресс-релиз и отчет, а также разместить их на своем сайте.

Кроме того, контракт предусматривает поддержание кредитного рейтинга Пензенской области — осуществление рейтинговых действий в течение 182 дней с даты его присвоения или последнего пересмотра.