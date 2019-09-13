В Пензенской области лучшим машинистом крана признана Галина Мелехина Экономика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудница завода «Пензадизельмаш» Галина Мелехина одержала победу в региональном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший машинист крана», который прошел на базе предприятия.

Фото: Prom.pnzreg.ru

В качестве вознаграждения она получит автомобиль «Datsun».

Второе место заняла работница компании «Железобетонные конструкции-1» Татьяна Ивлиева, третье — сотрудница производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Наталья Жарикова. Им в качестве призов полагаются телевизор и ноутбук соответственно.

Всего за победу в данной номинации боролись 10 специалистов из Пензы, Заречного, Каменки и Сердобска.

Они продемонстрировали знание теории, а также выполнили практическое задание. От них требовалось при помощи мостового крана переместить груз — наполненное водой ведро — из одной точки в другую, преодолев при этом препятствия, не задев ограждений и не расплескав содержимое емкости, сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области.