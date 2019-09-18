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В Бековском районе открыт автоматизированный цех по розливу кленового сиропа

08:00 | 18.09.2019 | Экономика

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Беково, 18 сентября 2019. PenzaNews. Автоматизированный цех по розливу кленового сиропа из местного сырья открыт компанией «Пензенские кленоварни» в Бековском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В Бековском районе открыт автоматизированный цех по розливу кленового сиропа

Фото: Pnzreg.ru

С начала 2019 года предприятием произведено около 20 тонн кленового сиропа на сумму 32 млн. рублей. При этом сбор сока осуществлялся с более чем 20 тыс. деревьев.

Потенциал арендованных лесных площадей оценивается в 100 тонн сиропа в год.

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Общество с ограниченной ответственностью «Пензенские кленоварни» создано в июле 2017 года. Организация зарегистрирована в рабочем поселке Беково Пензенской области.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества являются Иван Меркулов, Александр Анашин и Сергей Анашин. Генеральный директор — Александр Анашин.

Сбор кленового сока осуществляется компанией в лесном массиве Сердобского лесничества более на 100 га.

Площадка включает в себя около 120 км трубопроводов для сбора кленового сока, а также базу по его первичной переработке. Для получения одного литра сиропа требуется 65 литров кленового сока.

Выпаривание или варка сиропа, а также розлив готового продукта производится в кленоварне в поселке Сурки Бековского района.

Продукция в основном поставляется в сети магазинов, кофеен и ресторанов Москвы.

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