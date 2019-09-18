В Пензе открыт прием заявок на конференцию в рамках программы «УМНИК» Экономика

Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Минпром Пензенской области объявил о приеме заявок для участия в научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России» в рамках программы «УМНИК».

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Подать их могут граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, ранее не побеждавшие в программе. Каждый проект подается и представляется одним человеком.

Прием заявок продлится до 25 октября.

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Проекты будут рассматриваться по шести тематическим направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика».

Конференция состоится в технопарке «Яблочков» 30 и 31 октября.

По ее итогам авторы лучших разработок будут отобраны в финал программы «УМНИК», победители которой получат гранты в размере 500 тыс. рублей из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.