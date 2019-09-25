В Никольском районе обсудили реализацию инвестпроекта по производству яйца индейки Экономика

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Взаимодействие правительства Пензенской области, ООО «Авиаген Торкейз Рус» и ГК «Дамате» стало центральной темой круглого стола, который состоялся в преддверии открытия площадки по производству инкубационного яйца индейки в Никольском районе.

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Губернатор Иван Белозерцев назвал предстоящий запуск предприятия большим событием.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение инвестировать в Пензенскую область, за то, что вы построили прекрасную площадку. [...] Это очень хороший, достойный проект. Хочется надеяться, что вы на этом не остановитесь и будете инвестировать еще в открытие новых площадок», — сказал глава региона, обращаясь к представителям бизнеса.

Он также выразил уверенность, что инвестпроект будет экономически выгоден и «Дамате», и «Авиаген Торкейз Рус». Кроме того, губернатор подчеркнул, что важным результатом его реализации является создание новых рабочих мест.

В свою очередь владелец группы компаний Aviagen Дирк Вейсохан (Dirk Wesjohann) отметил, что холдинг уделяет особое внимание здоровью и питанию животных, вкладывает средства в научные разработки и идет по пути инноваций.

Он обратил внимание на то, что в Пензенской области компания реализует один из самых крупных действующих инвестиционных проектов.

Дирк Вейсохан добавил также, что видит в «Дамате» надежного партнера и воспринимает деятельность в России как неотъемлемую часть бизнеса.

Между тем управляющий директор Aviagen Turkeys Клей Барроуз (Clay Burrows) напомнил, что соглашение о сотрудничестве было подписано в октябре 2017 года, и результаты его уже видны.

«Мы практически закончили строительство всех ферм. На четырех первых уже есть племенное стадо. [...] В следующем месяце мы планируем поставить продукцию компании «Дамате», — сказал он.

В завершение круглого стола был показан видеоролик, презентующий совместную деятельность в Пензенской области.

ООО «Авиаген Торкейз Рус» является дочерним предприятием Aviagen Group — одной из ведущих компаний на мировом рынке по производству мяса птицы и рыбы, которая имеет генетические центры разведения индейки в США и Великобритании.

В Никольском районе холдинг реализует инвестпроект «Строительство комплекса промышленного производства инкубационного яйца индейки». Он предусматривает создание 10 птицефабрик по выпуску яйца индейки с высоким генетическим потенциалом. Общая производительность объектов — от 8 до 12 млн. яиц в год, которые планируется реализовывать ГК «Дамате».