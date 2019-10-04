Работы по внесению изменений в генплан Пензы будут оплачены в 2020 году Экономика

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Работы по внесению изменений в генеральный план Пензы будут оплачены полностью не в 2019 году, как планировалось ранее, а в 2020-м. Об этом сообщила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина в ходе третьей внеочередной сессии гордумы в пятницу, 4 октября.

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Она напомнила, что контракт на их выполнение был заключен еще в 2018 году.

По словам Ольги Завьялкиной, его условиями предусмотрено произвести оплату в два этапа, перечислив небольшую сумму исполнителю в 2018 году, а основной объем средств — в 2019-м.

«До 15 ноября подрядчик должен был провести работы, которые оговорены контрактом. На сегодняшний момент он их еще не выполнил», — уточнила начальник финуправления.

Она пояснила, что с учетом необходимости проведения публичных слушаний по проекту генплана, которые назначены на 7 октября, а затем — аналогичной процедуры по правилам землепользования и застройки города, «средства не будут освоены до конца года».

«Они будут осваиваться и оплачиваться в 2020 году», — сказала Ольга Завьялкина, добавив, что в связи с этим сумму в 17 млн. 182 тыс. рублей предлагается перенаправить на другие цели.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июня 2018 года управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы в лице и.о. начальника Ирины Кочетковой и ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в лице генерального директора Михаила Грудинина заключили муниципальный контракт на сумму 17 млн. 190 тыс. Рублей.

В его рамках исполнитель должен был провести научно-исследовательские и проектные работы по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, генеральный план Пензы, а также правила землепользования и застройки.

Срок выполнения работ — до 15 ноября 2019 года.