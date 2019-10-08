Пензенская область рассчитывает получить 400 млн. рублей на решение проблемы дольщиков Экономика

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить от федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства 400 млн. рублей. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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По ее словам, с этой целью предлагается предусмотреть в бюджете Пензенской области 20 млн. рублей в качестве имущественного взноса в созданный в регионе фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«При выполнении этих условий наш регион получит из федерального фонда защиты прав указанных граждан порядка 400 млн. рублей. Механизм сейчас прорабатывается, есть постановление, подготовлен уже проект соглашения на получение указанных средств, то есть работа по этому направлению идет», — сказала Любовь Финогеева в ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике во вторник, 8 октября.

Как уточняется в письме за подписью председателя правительства региона Николая Симонова, поступившем в Законодательное собрание, целевые денежные средства будут предоставлены Пензенской области на финансирование мероприятий по завершению строительства проблемных объектов.