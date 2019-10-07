EN
11:57:44 Понедельник, 7 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фонд защиты прав дольщиков создан в Пензенской области

09:20 | 07.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области зарегистрирован в качестве юридического лица.

Фонд защиты прав дольщиков создан в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 3 октября.

Учредителями фонда выступили управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области и департамент госимущества региона.

Фонд будет находиться в ведении Госжилстройтехинспекции Пензенской области и располагаться с ней в одном здании по адресу: улица Некрасова, 24.

Директором вновь созданной организации стала Ирина Шульгина.

В качестве основного вида деятельности юрлица заявлено «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области будет разработана программа популяризации скандинавской ходьбы Пензенский губернатор поручил усилить подготовку участников окружных форумов
Виадук в Монтажном пока будет открыт для пешеходов В Пензе 1,3 тыс. семей с низким доходом получили выплату в связи с рождением первенца
В центре Пензы двое молодых людей повредили несколько машин Нападающий Марек Тврдонь покинул пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement