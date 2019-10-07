Фонд защиты прав дольщиков создан в Пензенской области Общество

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области зарегистрирован в качестве юридического лица.

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Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 3 октября.

Учредителями фонда выступили управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области и департамент госимущества региона.

Фонд будет находиться в ведении Госжилстройтехинспекции Пензенской области и располагаться с ней в одном здании по адресу: улица Некрасова, 24.

Директором вновь созданной организации стала Ирина Шульгина.

В качестве основного вида деятельности юрлица заявлено «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».