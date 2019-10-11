В Пензенской области ввели нулевую ставку по налогу на имущество для пивоваренных компаний Экономика

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Производители пива с проектной мощностью более 10 млн. декалитров в год при условии неснижения объемов отгрузки подакцизной продукции смогут воспользоваться в Пензенской области ставкой по налогу на имущество в размере 0% вместо действующей в 2,2%.

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Представляя на 24-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области законопроект, предусматривающий данный вид господдержки, министр экономики региона Сергей Капралов пояснил, что документ разработан с целью стимулирования компаний к увеличению объемов производства и реализации пива, при этом был учтен положительный опыт других субъектов РФ.

Он уточнил, что действие пониженной налоговой ставки предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В свою очередь депутат от округа №7, член фракции «Единая Россия» Николай Лукьянов задался вопросом о том, почему подобные меры не вводятся для других компаний, в частности, строительных и дорожных.

«Получается, как-то дифференцировано подходим — к одним применяем, к другим нет», — отметил он.

По словам Сергея Капралова, это связано с тем, что на акцизы приходится существенная доля доходов регионального бюджета, а по пиву отмечается заметное уменьшение поступлений.

«Поэтому в целях стимулирования компаний, в том числе не только по уплате акцизов, но и по сохранению предприятий, численности [работников], уплаты других налогов, сейчас предлагается принять вот такой законопроект», — сказал министр.

В ходе дальнейшего обсуждения он уточнил, что его действие, предположительно, затронет трех крупных производителей — заводы «Самко», «Визит» и «Очаково».

После этого депутат Алексей Петров, входящий во фракцию КПРФ, попросил разъяснить причины снижения поступления акцизов на пиво с 1,3 млрд. рублей в 2016 году до 428 млн. рублей в 2018-м.

«Это в первую очередь касается компании «Очаково», которая перераспределяет свои мощности на Москву и на Томск», — констатировал глава Минэкономики области.

Он предположил, что предоставление льгот примерно на 8 млн. рублей поможет изменить ситуацию.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, также принимавший участие в сессии, власти субъекта федерации нацелены поддержать местных производителей пива.

«Сейчас тенденция российская — потребление пива падает, к большому сожалению. Для таких регионов, как наш, у которых есть заводы, которые производят пиво, конечно, это такая проблема для нас, что идет падение потребления пива», — сказал он.

По итогам обсуждения изменения в ст. 24 закона «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций» поддержаны большинством голосов: 24 депутата высказались «за», двое — «против».