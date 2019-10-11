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Ликеро-водочные заводы в Кузнецке и Нижнем Ломове готовятся возобновить работу

13:49 | 11.10.2019 | Экономика

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Входящие в структуру ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» предприятия в Кузнецке и Нижнем Ломове, деятельность которых была приостановлена в связи с аннулированием лицензий «ОПВЗ», возобновят работу в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Ликеро-водочные заводы в Кузнецке и Нижнем Ломове готовятся возобновить работу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Были у них определенные нарушения. Сейчас все жестко: малейшие нарушения, лицензии забирают. [...] Вчера мне собственник, руководитель, доложил, что лицензии, документы оформлены. Сегодня он их получает, и заводы приступают к работе», — сказал глава региона в ходе 24-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 11 октября.

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Он обратил внимание на то, что из-за ситуации с «Объединенными пензенскими водочными заводами» бюджет региона недополучил доходы, которые можно было направить на социальные нужды.

В связи с этим Иван Белозерцев положительно оценил тот факт, что предприятия возобновляют свою деятельность.

«Для Пензенской области это очень здорово, потому что это налоговые поступления в бюджет», — пояснил губернатор.

В свою очередь председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин отметил личное участие Ивана Белозерцева в преодолении имевшихся трудностей.

«Конечно, Ваше личное участие помогло решить эту проблему. Она очень непростая, и, наверное, это требовало больших усилий», — сказал спикер регионального парламента.

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