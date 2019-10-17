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В Пензе трое начинающих предпринимателей получили гранты в 300 тыс. рублей

18:52 | 17.10.2019 | Экономика

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков и глава города Владимир Мутовкин вручили сертификаты на 300 тыс. рублей троим начинающим предпринимателям — Дмитрию Климову, Алене Немечкиной и Павлу Принцеву — в ходе заседания совета по инвестиционному развитию в четверг, 17 октября.

В Пензе трое начинающих предпринимателей получили гранты в 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк напомнила, что ранее они стали победителями конкурсного отбора.

«В 2019 году у нас предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики и предпринимательства в городе Пензе на 2015–2021 годы». На эти цели из городского бюджета направлено 900 тыс. рублей», — уточнила она.

Ольга Жовтяк пояснила, что изначально поступило 18 заявок, но к конкурсу было допущено только восемь проектов.

«Гранты предоставляются на приобретение оборудования, спецтехники, материалов, инструментов, необходимых для осуществления деятельности, на оплату информационных кампаний, рекламы и на оплату аренды помещения», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Дмитрий Климов реализует проект по выращиванию грибов, Алена Немечкина — по производству изделий из натуральной кожи, а Павел Принцев занимается изготовлением печенья, сухарей и пряников. Гранты предоставлены им в форме субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях софинансирования части расходов за счет собственных средств.

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