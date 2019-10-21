Пензенские инноваторы приглашены к участию в конкурсе по программе «УМНИК» Экономика

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Фонд содействия инновациям пригласил молодых ученых и предпринимателей Пензенской области к участию в конкурсном отборе проектов по программе «УМНИК», победители которого получат гранты в размере 500 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К нему могут быть допущены граждане в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие собственные проектные идеи и разработки, обладающие перспективой последующей коммерциализации.

Отбор будет осуществляться по нескольким направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

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Для участия в конкурсе требуется заполнить заявку на сайте программы, а затем презентовать проект на одной из региональных конференций на базе пензенских вузов, либо на областной «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России», которая состоится в технопарке «Яблочков» 30 октября.

Авторы лучших инновационных проектов пройдут в финал.

Получить консультацию по вопросам участия в программе можно в региональном представительстве Фонда содействия инновациям, действующем на базе ООО «Центр кластерного развития».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам предыдущего отбора победителями программы «УМНИК» стали 15 жителей Пензенской области. В их числе — представители вузов, сотрудники промышленных предприятий и молодые предприниматели.