В Пензенской области за девять месяцев введено 566 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Почти 566 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области с января по сентябрь 2019 года за счет всех источников финансирования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным Пензастата, это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял около 361 тыс. кв. метров жилья.

Читайте также

В Пензе с начала года введено более 305 тыс. кв. метров жилья

Основная часть — около 401 тыс. кв. метров, или примерно 71% от общего объема — приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это на 63,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В многоэтажных домах введено в эксплуатацию более 165 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. метров жилья.

В ходе встречи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, состоявшейся в Москве 21 октября, руководитель субъекта федерации заявил, что регион планирует справиться с поставленной задачей.