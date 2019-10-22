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В Пензенской области за девять месяцев введено 566 тыс. кв. метров жилья

10:20 | 22.10.2019 | Экономика

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Почти 566 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области с января по сентябрь 2019 года за счет всех источников финансирования.

В Пензенской области за девять месяцев введено 566 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным Пензастата, это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял около 361 тыс. кв. метров жилья.

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Основная часть — около 401 тыс. кв. метров, или примерно 71% от общего объема — приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это на 63,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В многоэтажных домах введено в эксплуатацию более 165 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. метров жилья.

В ходе встречи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, состоявшейся в Москве 21 октября, руководитель субъекта федерации заявил, что регион планирует справиться с поставленной задачей.

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