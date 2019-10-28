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Пензенская область заняла третье место в ПФО по вводу жилья на 1 тыс. человек

18:00 | 28.10.2019 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья на 1 тыс. жителей по итогам девяти месяцев 2019 года с показателем 429 кв. метров. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Пензенская область заняла третье место в ПФО по вводу жилья на 1 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В муниципальных образованиях области наибольший объем ввода жилья на 1 тыс. человек населения приходится на Пензенский район — 1 тыс. 223 кв. метра», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 28 октября.

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Максим Уханов добавил, что также высокий показатель — 594 кв. метра на 1 тыс. жителей — отмечается в Бессоновском районе.

«В городе Пензе на 1 тыс. человек населения введено 574 кв. метра», — сказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Он уточнил, что объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил за январь-сентябрь 2019 года 22,3 млрд. рублей.

По словам Максима Уханова, это на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

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