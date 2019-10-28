Среднемесячная начисленная зарплата в Пензенской области составила более 29 тыс. рублей Экономика

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Среднемесячная начисленная зарплата по полному кругу организаций составила в Пензенской области за январь-август 2019 года 29 тыс. 410 рублей. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 28 октября.

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Он отметил, что это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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«Самая высокая заработная плата наблюдается в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность — 40 тыс. 236 рублей, самая низкая — по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом» — 20 тыс. 100 рублей», — сказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Максим Уханов пояснил, что наиболее высокий темп роста уровня зарплат — 120% (до 21 тыс. 414 рублей) — наблюдается по направлению «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».

Также он обратил внимание на то, что в общей численности занятых в экономике основная доля граждан задействована в обрабатывающих производствах, где трудятся 66 тыс. 653 человека, средняя зарплата в этой сфере за 8 месяцев 2019 года составила 30 тыс. 344 рубля.