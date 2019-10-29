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На конкурс «Лидеры России» из Пензенской области поступило 1,2 тыс. заявок

08:50 | 29.10.2019 | Экономика

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Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. 1 тыс. 234 заявки на участие в третьем конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило из Пензенской области.

На конкурс «Лидеры России» из Пензенской области поступило 1,2 тыс. заявок

Фото: Facebook.com/leadersofrussia

Это составляет 0,53% от общего числа зарегистрировавшихся, которых насчитывается 233 тыс. 830 человек.

В топ-10 регионов по количеству регистраций вошли: Москва — 45 тыс. 275 заявок, Санкт-Петербург — 18 тыс. 513, Московская область — 13 тыс. 982, Свердловская область — 7 тыс. 632, Краснодарский край — 7 тыс. 182, Самарская область — 6 тыс. 680, Татарстан — 6 тыс. 402, Нижегородская область — 5 тыс. 895, Башкирия — 5 тыс. 832 и Ростовская область — 5 тыс. 680.

В рейтинге активности федеральных округов лидирует Центральный, откуда поступило 34,94% заявок. Приволжский федеральный округ расположился на втором месте — 17,94%, на третьем — Северо-Западный (12,55%).

Больше всего заявок на участие в третьем сезоне конкурса подано людьми в возрасте 35–50 лет — 52,5% и 25–35 лет — 41,7%. На лиц старше 50 лет и до 25 лет пришлось 3,2% и 2,6% регистраций соответственно.

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28 октября в личных кабинетах участников открылась демоверсия первого теста — интеллектуальных способностей.

Конкурс «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Является флагманским проектом одноименной платформы.

Участвовать в нем могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Победители получат образовательный грант в 1 млн. рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

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