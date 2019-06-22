Финалистка конкурса «Лидеры России» из Пензенской области получила должность в Севастополе Политика

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Финалистка конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов Ольга Лебедева, ранее работавшая замглавы администрации Сердобского района Пензенской области, назначена заместителем генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Севастополя».

Фото: Лидерыроссии.рф

«В новой должности Ольга Лебедева будет заниматься бюджетированием, развитием сферы IT и платных услуг, предоставляемых корпорацией», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-офисе конкурса.

Ольга Лебедева имеет два высших образования. Она окончила Пензенский государственный университет и Пензенский государственный аграрный университет. Кроме того, прошла курсы профессиональной переподготовки в РАНХиГС.

Весной 2019 года во время участия в конкурсе «Лидеры России» Ольга Лебедева пояснила, что то, чем она занималась на тот момент, для нее «мелко» и она способна на большее.

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и.о. вице-губернатора Севастополя Мария Литовко, которая ранее вошла в число победителей конкурса, сообщила, что планирует использовать кадровый потенциал «Лидеров России» и искать среди участников сотрудников для тех подразделений, которые находятся в зоне ее ответственности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на конкурс управленцев «Лидеры России» в сезоне 2018–2019 годов поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

В окружные полуфиналы прошли более 3 тыс. человек. Из них лишь 12 представляли Пензенскую область. При этом после обязательного контрольного компьютерного тестирования участников от региона стало на одного меньше.

По итогам окружного полуфинала исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин единственный от Пензенской области прошел в решающий этап состязания. По результатам дополнительного отбора — по итогам выполнения задания «Сердце лидера» — среди участников из листа ожидания, не добравших баллов, статус финалиста также получила бывший заместитель главы администрации Сердобского района Пензенской области Ольга Лебедева.

По результатам финала Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России». Помимо сертификата на обучение на сумму 1 млн. рублей, он сможет воспользоваться личными карьерными консультациями опытного наставника.

Ольге Лебедевой, согласно условиям конкурса, также полагается 1 млн. рублей на повышение квалификации.