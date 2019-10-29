Представлен прогноз социально-экономического развития Пензенской области на 2020–2022 годы Экономика

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра экономики Пензенской области Роман Трялин представил прогноз социально-экономического развития субъекта федерации на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 29 октября.

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Он сообщил, что прогноз разработан в двух вариантах — базовом и консервативном.

«По базовому варианту прогнозируется постепенное увеличение темпов роста экономики, обусловленное улучшением бизнес-климата, повышением инвестиционной активности и [...] ростом реальных располагаемых доходов населения. По консервативному варианту предполагается ослабление внутреннего и внешнего спроса и доминирование стрессовых внешних условий, что обусловит более медленные темпы роста базовых отраслей экономики в целом», — сказал Роман Трялин.

По словам врио министра, при подготовке бюджета Пензенской области на предстоящий трехлетний период был использован базовый вариант прогноза.

Комментируя его основные параметры, Роман Трялин уточнил, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта ожидается на уровне 102,7%, а по итогам 2022 года объемы ВРП вырастут к уровню 2018-го на 10,3%.

«В среднесрочной перспективе среднегодовой рост промышленного производства составит 104%», — пояснил докладчик, отметив, что наиболее значительное влияние на динамику будут оказывать производство продуктов питания и целлюлозно-бумажной продукции, а также отрасль машино- и станкостроения.

Роман Трялин добавил, что среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 105,3%, их объем к концу 2022 года достигнет 121,8 млрд. рублей, а доля в валовом внутреннем продукте — 24,7%.

«Начиная с 2019 года за счет оживления экономики и роста инвестиционной уверенности прогнозируется стабилизация и постепенный рост объема строительных работ», — сказал врио министра экономики, обратив внимание на то, что «основным драйвером в строительной отрасли будет оставаться жилищное строительство».

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Он сообщил, что ожидается рост цен на уровне 3–4% в год с одновременным увеличением реальных доходов и покупательской способности, в итоге в розничной торговле и сфере платных услуг будут наблюдаться позитивные тенденции.

Роман Трялин отдельно остановился на том, что в среднесрочном периоде прогнозируется рост объемов как экспорта, так и импорта.

Говоря о демографии, врио министра отметил, что меры по сокращению смертности и положительная тенденция рождаемости не смогут полностью компенсировать естественную убыль населения, в результате чего численность жителей Пензенской области к концу 2022 года сократится на 3% к уровню 2018-го.

«Среднегодовой темп роста средней заработной платы [...] составит 106,5%», — сказал докладчик.

По словам Романа Трялина, в условиях достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти в среднем на 2,8% в год, а за 2019–2022 годы она, как ожидается, увеличится на 8,2%.