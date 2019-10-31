В Пензе планы застройщиков проанализируют через призму федеральных проектов Экономика

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил проанализировать планы застройщиков по освоению территорий сквозь призму федеральных проектов.

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«Застройка территорий подразумевает длительный период, поэтому важно планировать на 3–5 лет вперед, чтобы понимать, где у нас будут строиться микрорайоны, какие девелоперские проекты предлагаются к реализации. Тогда мы сможем синхронизировать их с национальными проектами по образованию, здравоохранению, транспорту, строительству дорог и прокладке сетей», — пояснил он в ходе совещания, посвященного корректировке генплана Пензы, которое состоялось в четверг, 31 августа.

Андрей Лузгин распорядился обобщить информацию обо всех проектах застройщиков, представить динамику по вводу объектов в эксплуатацию и их обеспеченности инженерной инфраструктурой, а также предложить варианты участия в федеральных программах.

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Глава администрации Пензы добавил, что при строительстве домов следует учитывать необходимость создания рабочих мест для местных жителей.

«Генпланом предусматривается размещение многоквартирных домов, но непонятно, где их жители будут работать. Мы строим жилье на ГПЗ и в Арбеково, а рабочие места создаем на Севере, тем самым сами увеличиваем нагрузку на дорожную сеть. Кроме того, помимо промышленных предприятий, сегодня многие люди работают в офисах, IT-компаниях. Характер труда меняется в сторону креативной экономики. Нужно это учитывать», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.