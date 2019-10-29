Гордума Пензы в ноябре рассмотрит вопрос об утверждении обновленного генплана Общество

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Вопрос об утверждении обновленного генерального плана Пензы будет рассмотрен депутатами гордумы на ноябрьской сессии. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«Генплан актуализирован. Проведены публичные слушания. Заключения по их результатам опубликованы на официальном сайте администрации [Пензы]. По итогам работы согласительной комиссии все предложения и замечания, которые поступали от генеральных ведомств, исполнительных органов субъекта РФ, от организаций и физических лиц, учтены. Готовимся к утверждению главного градостроительного документа города на ноябрьской сессии пензенской гордумы», — сказал он в ходе совещания, прошедшего в мэрии во вторник, 29 октября.

Магомед Агамагомедов пояснил, что следующим этапом станет утверждение новых правил землепользования и застройки, регламентов по каждой территориальной зоне, а также определение разрешенных видов использования земельных участков.

«Проект нам направлен. После утверждения генплана на ноябрьской сессии официально запускаем процедуру по рассмотрению новых правил землепользования и застройки», — отметил вице-мэр.

Он уточнил, что завершить эту работу планируется к июню 2020 года.

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В свою очередь избранный глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил предоставить депутатам гордумы возможность заблаговременно детально ознакомиться с генпланом, чтобы до сессии получить разъяснения по спорным моментам.

«По факту генплан определяет развитие Пензы на ближайшие 10–15 лет», — подчеркнул он.

Андрей Лузгин обратил внимание на то, что все территориальные зоны нужно поставить на кадастровый учет.

«Необходимо оценить количество затрат и предусмотреть в бюджете средства на этот пласт работ. В течение 2020 года нужно снять вопросы в части земельных отношений и создать комфортную среду для бизнеса в этом направлении», — цитирует избранного мэра пресс-служба горадминистрации.