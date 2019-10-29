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Гордума Пензы в ноябре рассмотрит вопрос об утверждении обновленного генплана

12:34 | 29.10.2019 | Общество

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Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Вопрос об утверждении обновленного генерального плана Пензы будет рассмотрен депутатами гордумы на ноябрьской сессии. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Гордума Пензы в ноябре рассмотрит вопрос об утверждении обновленного генплана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Генплан актуализирован. Проведены публичные слушания. Заключения по их результатам опубликованы на официальном сайте администрации [Пензы]. По итогам работы согласительной комиссии все предложения и замечания, которые поступали от генеральных ведомств, исполнительных органов субъекта РФ, от организаций и физических лиц, учтены. Готовимся к утверждению главного градостроительного документа города на ноябрьской сессии пензенской гордумы», — сказал он в ходе совещания, прошедшего в мэрии во вторник, 29 октября.

Магомед Агамагомедов пояснил, что следующим этапом станет утверждение новых правил землепользования и застройки, регламентов по каждой территориальной зоне, а также определение разрешенных видов использования земельных участков.

«Проект нам направлен. После утверждения генплана на ноябрьской сессии официально запускаем процедуру по рассмотрению новых правил землепользования и застройки», — отметил вице-мэр.

Он уточнил, что завершить эту работу планируется к июню 2020 года.

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В свою очередь избранный глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил предоставить депутатам гордумы возможность заблаговременно детально ознакомиться с генпланом, чтобы до сессии получить разъяснения по спорным моментам.

«По факту генплан определяет развитие Пензы на ближайшие 10–15 лет», — подчеркнул он.

Андрей Лузгин обратил внимание на то, что все территориальные зоны нужно поставить на кадастровый учет.

«Необходимо оценить количество затрат и предусмотреть в бюджете средства на этот пласт работ. В течение 2020 года нужно снять вопросы в части земельных отношений и создать комфортную среду для бизнеса в этом направлении», — цитирует избранного мэра пресс-служба горадминистрации.

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