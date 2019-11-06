В Пензе планируется сократить долю закупок у единственного поставщика Экономика

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Доля муниципальных закупок у единственного поставщика должна быть сокращена в Пензе. Такую задачу поставил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«В целом у нас ситуация — не знаю, какое корректное слово подобрать — не самая лучшая. Доля закупок у единственного поставщика — почти четверть», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 6 ноября.

Андрей Лузгин обратил внимание на то, что это больше, чем в среднем по России.

«Соответственно, снижение цены не очень высокое», — добавил мэр.

В связи с этим он предложил принять ряд мер, в числе которых — более широкое внедрение совместных торгов, использование возможностей так называемых «магазинов закупок малого объема» и автоматизация процессов.

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«Закупочных процедур достаточно много. Когда у нас весь документооборот строится на бумаге, это неудобно ни для заказчиков, ни для [муниципального казенного учреждения] «Центр закупок города Пензы», — пояснил Андрей Лузгин.

Мэр предупредил руководителей различных управлений, в первую очередь социального и образования, что нововведения, скорее всего, будут восприняты в штыки.

«Я так думаю, что будет достаточно много сопротивления со стороны заказчиков. Вам скажут о том, что это неудобно, что это долго, что это процедуры», — отметил он.

Вместе с тем, по мнению Андрея Лузгина, перечисленные меры необходимы, чтобы в адрес администрации Пензы не звучала критика по поводу того, что «муниципальные закупки непрозрачные и делаются в интересах каких-то конкретных поставщиков».