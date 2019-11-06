Цели нацпроектов должны найти отражение в муниципальных программах — мэр Пензы Экономика

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Ключевые цели национальных проектов, реализация которых рассчитана на 2019–2024 годы, должны найти отражение в муниципальных программах, действующих в Пензе. Такую задачу поставил мэр Андрей Лузгин.

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«Цели из национальных проектов должны перейти в муниципальные программы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 6 ноября.

В качестве примера Андрей Лузгин привел нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который включает в себя пять федеральных проектов.

«Город в четырех из них, по крайней мере, точно может участвовать», — подчеркнул мэр Пензы.

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Он выразил мнение, что на данный момент эта работа «выстроена крайне слабо».

«Мы не в полной мере пользуемся теми инструментами для развития предпринимательства в черте города, которые созданы в рамках национального проекта», — констатировал Андрей Лузгин.

Заслушав информацию о ходе реализации других нацпроектов, мэр пришел к выводу, что чиновники не в полной мере владеют сведениям о том, какие задачи являются приоритетными и какое значение достигнуто в Пензе на сегодняшний день по каждому показателю.

«Наш подход должен быть следующим: мы от нацпроектов должны получить максимум для наших жителей», — подчеркнул глава администрации города.