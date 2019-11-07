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В Пензе утверждена программа поддержки МСП на 2020–2026 годы

13:02 | 07.11.2019 | Экономика

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Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Пензе на 2020–2026 годы» утверждена постановлением мэрии.

В Пензе утверждена программа поддержки МСП на 2020–2026 годы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно документу, текст которого опубликован в выпуске №40 муниципальной газеты «Пенза», общий объем финансирования составит 10 млн. 185 тыс. рублей — по 1 млн. 455 тыс. рублей ежегодно.

Суммы планируется уточнять каждый год с учетом возможностей городского бюджета.

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Предусмотрено две подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в городе Пензе», а также «Развитие потребительского рынка на территории города Пензы».

В качестве соисполнителей программы указаны три управления — муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, экономического развития.

Участниками являются администрации всех четырех районов Пензы — Ленинского, Первомайского, Железнодорожного и Октябрьского.

Целевым показателем и индикатором программы определен коэффициент «рождаемости» субъектов МСП — количество созданных малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода.

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