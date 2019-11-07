В Пензе за год почти на 1,7 тыс. организаций стало меньше Экономика

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Число зарегистрированных на территории Пензы юридических лиц на 1 октября 2019 года составило 15 тыс. 243, или 64,4% от учтенных по региону, что на 1 тыс. 664 организации меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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Количество индивидуальных предпринимателей в Пензе за указанный период сократилось на 4 единицы — до 15 тыс. 567, что составляет 46,3% от всех зарегистрированных ИП в области.

Вместе с тем число крестьянско-фермерских хозяйств в региональном центре за год увеличилось на 8 единиц — до 113 КФХ. Это 6,3% от учтенных по области.

В структуре юридических лиц по формам собственности преобладают организации с частной собственностью. Так, на 1 октября 2019 года их количество составило 13 тыс. 736 единиц, или 90,1%. К госсектору экономики, включая муниципальную собственность, относилось 572 организации, что составляет 3,8%.

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Большинство предприятий и организаций, являющихся юрлицами, в качестве основного вида экономической деятельности при регистрации выбрали такой, как «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 4 тыс. 486 единиц, или 29,4%, по данным на 1 октября текущего года.

С видом деятельности «Строительство» зарегистрировано 1 тыс. 702 организации (11,2%), «Промышленные производства» — 1 тыс. 673 (11%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 1 тыс. 522 (10%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 1 тыс. 234 (8,1%), «Транспортировка и хранение» — 1 тыс. 34 (6,8%), остальные виды деятельности — 3 тыс. 589 (23,5%).

Наименьшее число юрлиц, из учтенных по городу Пензе на 1 октября 2019 года, зарегистрировано в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — 168 организаций, или 1,1%.