В отношении СМУП «Пензалифт» введена процедура наблюдения Экономика

Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Процедура наблюдения введена в отношении специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».

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Ранее с заявлением о признании СМУП «Пензалифт» банкротом в суд обратился индивидуальный предприниматель Рамиль Манафов.

При рассмотрении представленных документов установлено, что предприятие имеет перед кредитором не исполненное в течение более чем трех месяцев денежное обязательство в размере около 33 млн. рублей, из которых основной долг — 31,7 млн. рублей.

Задолженность подтверждена вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Пензенской области от 20 апреля и 31 августа 2017 года, а также от 7 февраля 2019 года.

Согласно договору цессии от 28 июня 2019 года, она передана цедентом – муниципальным унитарным предприятием «Пассажирские перевозки города Пензы» индивидуальному предпринимателю Рамилю Манафову.

Договор заключен в соответствии с итоговым протоколом торгов в форме публичного предложения по продаже прав требования МУП «ППП». Стоимость прав составила 15 млн. 50 тыс. рублей, оплата произведена полностью.

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По результатам рассмотрения всех обстоятельств дела определением Арбитражного суда Пензенской области от 5 ноября 2019 года требования Рамиля Манафова в размере 32 млн. 858 тыс. 786 рублей 63 копеек признаны обоснованными.

В отношении СМУП «Пензалифт» введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев с 31 октября 2019 года.

Временным управляющим предприятия утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Рустам Махмудов. Ему полагается ежемесячное вознаграждение в 30 тыс. рублей с выплатой за счет средств должника.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 26 марта 2020 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 20 сентября 2019 года СМУП «Пензалифт» возглавил Михаил Финашкин.