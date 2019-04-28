Мэр Пензы раскрыл некоторые детали реализации плана приватизации муниципального имущества Экономика

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев озвучил некоторые подробности того, как реализуется утвержденный на 2019 год план приватизации муниципального имущества.

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«Приватизация МУП «Пензгорстройзаказчик» была осуществлена в феврале этого года путем преобразования в АО «Пензгорстройзаказчик». На последней сессии Пензенской городской думы [26 апреля] принято решение осуществить в 2019 году приватизацию 100% акций АО «Пензгорстройзаказчик» путем продажи на торгах», — сообщил Виктор Кувайцев, отвечая на соответствующий вопрос ИА «PenzaNews».

Он напомнил, что приватизацию СМУП «Пензалифт» планируется осуществить путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

«Предприятием в октябре прошлого года проведена инвентаризация активов и обязательств. На стадии приемки работ находится процесс обязательной аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского баланса, результатов инвентаризации имущества и обязательств предприятия», — пояснил собеседник агентства.

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Мэр добавил, что после того, как будут готовы необходимые документы, предстоит определить перечень объектов, подлежащих приватизации, произвести расчет балансовой стоимости и разработать устав ООО.

Затем, по словам Виктора Кувайцева, будет подписано постановление администрации Пензы об условиях приватизации СМУП «Пензалифт».

Комментируя прежние планы по преобразованию МКП «Теплоснабжение города Пензы» в акционерное общество, мэр отметил, что было решено «идти по другому пути».

«В настоящее время совместно с филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» ведется работа в соответствии с дорожной картой по подписанию концессионного соглашения», — сказал Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что принимаемые меры направлены на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий, которые должны более уверенно чувствовать себя в современных рыночных условиях.

«Реформа унитарных предприятий инициирована на федеральном уровне. Сегодня это требование времени. Ожидается, что в стране данная форма [предприятий] будет полностью упразднена к 2023 году. В Пензе мы планомерно проводим эту работу уже сегодня», — подытожил глава администрации города.