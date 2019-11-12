В Пензе инициаторов инновационных проектов пригласили на трехдневное обучение Экономика

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Трехдневное обучающее мероприятие для авторов инновационных научно-технологических проектов будет организовано в технопарке «Яблочков» в Пензе с 18 по 20 ноября.

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Принять участие в нем смогут молодые ученые и инноваторы, претендующие на получение финансовой поддержки по программе «УМНИК», реализуемой Фондом содействия инновациям.

Также подать заявку могут все заинтересованные лица, планирующие реализовать проект в сфере цифровых технологий, медицины, разработки новых материалов, приборов, в области ресурсосберегающой энергетики и других.

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Участие в акселерационной программе, организатором которой выступило ООО «Центр кластерного развития», является бесплатным, но необходима предварительная регистрация .

Как поясняется в анонсе, в качестве спикеров приглашены представители компании YellowRockets, включая основателя Сергея Богданова. Действующие предприниматели, имеющие опыт работы с российскими и международными венчурными фондами, институтами развития и корпорациями, поделятся своими знаниями.

Участники обучающего мероприятия разберут практические примеры, касающиеся начального этапа развития бизнеса, выстраивания коммуникаций с клиентами и партнерами, а также продвижения своей разработки.

Кроме того, у них будет возможность познакомиться с особенностями внедрения инноваций в компании «РЖД».