В Пензенской области направят 19,4 млрд. рублей на оплату труда бюджетников Экономика

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. 19,4 млрд. рублей, что составляет 34% от общего прогнозируемого объема расходов бюджета Пензенской области на 2020 год, планируется направить на оплату труда 63 тыс. работников бюджетной сферы. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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«Целевой ориентир достижения заработной платы на 2020 год составляет 28 тыс. 220 рублей, [...] с ростом на 1 тыс. 536 рублей к ожидаемому уровню 2019 года», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на предстоящий трехлетний период, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

Министр добавила, что на 2021 и 2022 годы заложены темпы роста — на 4,8% и 5,8% соответственно.

Любовь Финогеева пояснила, что расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов президента России от 7 мая 2012 года, рассчитаны с учетом ежегодного повышения с 1 октября на прогнозный уровень инфляции, а также увеличения с 1 января 2020 года размера МРОТ на 850 рублей — с 11 тыс. 280 до 12 тыс. 130 рублей.