Для участия Фонда дольщиков в достройке объектов ЖСК «Единый» предусмотрят 82 млн. рублей Экономика

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. 82 млн. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензенской области на 2019 год для того, чтобы публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» приняла положительное решение о софинансировании мероприятий по завершению проблемных объектов «Пензастроя», застройщиком которых с 30 октября является ЖСК «Единый».

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По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, в адрес председателя правительства Пензенской области Николая Симонова поступило письмо за подписью заместителя генерального директора публично-правовой компании Алексея Ниденса, в котором говорится о необходимости заложить на текущий год как минимум такую сумму.

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«Определен предварительный размер денежных средств, необходимый для финансирования мероприятий по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства объектов указанного застройщика. Для обеспечения возможности использования имущества фонда, которое формируется за счет имущественного взноса Российской Федерации и имущественного взноса Пензенской области, в бюджете Пензенской области на 2019 год необходимо предусмотреть средства в размере не менее 82 млн. рублей», — поясняется в тексте.

Сессия Законодательного собрания региона, на которой будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ субъекта федерации на текущий год, состоится в предстоящий вторник, 19 ноября.