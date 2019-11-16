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Публичные слушания по проекту трехлетнего бюджета Пензы состоятся 16 декабря

10:02 | 16.11.2019 | Экономика

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Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов состоятся в малом зале городской администрации 16 декабря.

Публичные слушания по проекту трехлетнего бюджета Пензы состоятся 16 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Принять в них участие смогут все желающие.

Ознакомиться с проектом бюджета можно в выпуске №42 муниципальной газеты «Пенза» от 15 ноября.

Согласно представленным данным, общий объем доходов бюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 13,6 млрд. рублей, расходов — 13,9 млрд. рублей, дефицит составит 216 млн. рублей.

Размер резервного фонда администрации Пензы планируется установить в размере 6 млн. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2021 года — почти 5 млрд. рублей.

Объем доходов бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 13,5 млрд. рублей, расходов — около 13,6 млрд. рублей, дефицит составит более 69 млн. рублей. Размер резервного фонда планируется установить на уровне 6 млн. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года — 5 млрд. рублей.

Объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 12,8 млрд. рублей, расходов — почти 12,9 млрд. рублей, дефицит составит около 39 млн. рублей. Размер резервного фонда планируется установить на уровне 6 млн. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года — 5 млрд. рублей.

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