В Пензе 20 ноября пройдет круглый стол, посвященный интернет-продвижению Экономика

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области организует круглый стол на тему «Интернет-продвижение новых товаров и услуг» для субъектов малого и среднего бизнеса, который пройдет в здании торгово-промышленной палаты региона в предстоящую среду, 20 ноября.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в качестве спикеров выступят руководитель event-направления рекламного агентства «Белая ворона» Анастасия Медведева, основатель SMM-агентства «5 Cats» митрий Банчуков, а также менеджер проектов, аналитик и маркетолог Никита Мельников.

Собравшиеся обсудят различные аспекты продвижения товаров и услуг в интернете, включая подбор подходящих инструментов маркетинга для конкретного вида бизнеса, создание потока заявок от целевой аудитории и формирование контента, приносящего продажи.