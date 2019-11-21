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Пензенские предприятия представили свою продукцию на выставке мебели в Москве

12:50 | 21.11.2019 | Экономика

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Предприятия Пензенской области представили свою продукцию на международной выставке «Мебель-2019» в московском «Экспоцентре».

Пензенские предприятия представили свою продукцию на выставке мебели в Москве

Фото: ООО «ЦКР»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», который выступил оператором экспозиции региона, объединенный стенд Пензенской области посетили более 2 тыс. человек из различных субъектов РФ и других стран.

По словам индивидуального предпринимателя Раиса Ахмерова, благодаря участию в мероприятии мебельная фабрика «Квартет» получила новые деловые контакты, а также нашла потенциальных поставщиков и партнеров, в итоге прорабатывается возможность выхода на дополнительные рынки сбыта.

Фабрика «Альбина» (ИП Альбина Ижбулатова) познакомила посетителей с производимой корпусной и мягкой мебелью экономкласса. Формат выставки позволил укрепить отношения с партнерами и привлечь новых клиентов.

«Оптима» представила корпусную мебель в различных ценовых сегментах от эконом до премиального, в том числе кухни, шкафы-купе, детские, спальни, гостиные и прихожие. Среди потенциальных заказчиков оказались представители регионов Северо-Западного федерального округа, а также Эстонии и Латвии.

Индивидуальный предприниматель Юрий Астахов («Мебельная фабрика Астахова») по итогам мероприятия расширил территорию сбыта продукции, среди которой — кухонные гарнитуры, гостиные, спальни, шкафы, детские и прихожие.

Кроме того, новыми деловыми контактами обзавелись специалисты «Сурского комбината технических сукон», которые привезли в столицу образцы мебельных тканей и синтепон.

Работа пензенских компаний на международной выставке «Мебель-2019» организована при финансовом участии Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

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