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Антон Шаронов покидает пост директора пензенского объединения бизнес-инкубаторов

13:53 | 25.11.2019 | Экономика

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Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Антон Шаронов, возглавивший государственное казенное учреждение «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» («ПРОБИ») в июне 2019 года, покидает занимаемую должность.

Антон Шаронов покидает пост директора пензенского объединения бизнес-инкубаторов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Увольняюсь я в порядке перевода на основании письма председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления [Ивана Цецерского]», — сообщил ИА «PenzaNews» Антон Шаронов.

Собеседник агентства пояснил, что его последним рабочим днем в Пензе станет предстоящая пятница, 29 ноября, а с понедельника он начнет трудовую деятельность в Москве.

При этом свою будущую должность Антон Шаронов не назвал, предложив дождаться приказа о назначении.

Национальная ассоциация развития местного самоуправления создана в мае 2019 года. Она призвана объединить усилия муниципального сообщества, экспертов, разработчиков нормативных актов и практиков в сфере местного самоуправления.

Среди основных задач — содействие в реализации национальных проектов, помощь в совершенствовании законодательства и защиты прав местного самоуправления.

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