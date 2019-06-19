Антон Шаронов возглавил пензенское объединение бизнес-инкубаторов Экономика

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Уроженец Пензы Антон Шаронов, который в разные годы трудился в областном правительстве и возглавлял администрацию Сердобского района, а последние несколько лет жил и работал в Башкирии, назначен директором ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» («ПРОБИ»).

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К работе в должности руководителя учреждения, подведомственного министерству промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, он приступил в среду, 19 июня.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Антон Шаронов, до марта 2019 года он занимал пост проректора Башкирского государственного университета по международным отношениям.

«Вернулся я в Пензенскую область по семейным обстоятельствам. Здесь последовало предложение любезное от губернатора Ивана Александровича [Белозерцева] возглавить вот это учреждение», — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что в марте должность директора «ПРОБИ» освободил Сергей Моргунов, с которым он хорошо знаком по работе в прежние годы, так как оба примерно в одно время возглавляли районные администрации — в Сердобске и Тамале соответственно.

«Я посчитал, что если Сергей Николаевич здесь работал и добился достаточно хороших успехов, [...] я со своим опытом и знаниями тоже здесь могу пригодиться», — подчеркнул Антон Шаронов.

По его словам, предстоит отчасти пересмотреть работу бизнес-инкубаторов, развивая наряду с арендой помещений и оборудования предоставление различных услуг, в том числе по юридическому и бухгалтерскому сопровождению субъектов малого и среднего бизнеса, а также необходимо наладить сотрудничество с вузами, которые «могут составить костяк будущей бизнес-элиты Пензенской области».

«Стоит задача амбициозная, и она поставлена губернатором: более интенсивно включать бизнес-инкубаторы и технопарки в единый кластер развития малого и среднего бизнеса на территории Пензенской области», — сказал директор учреждения.

В ответ на просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» прокомментировать то, насколько, на его взгляд, изменилась ситуация в регионе за последние годы, Антон Шаронов обратил внимание, что Пензенская область развивается вместе со всей Россией в условиях, которые продиктованы не только местной спецификой, но и «общим фоном».

«Я с большим уважением отношусь к Ивану Александровичу Белозерцеву как к губернатору, потому что он возглавляет область в достаточно непростое время. Одно дело возглавлять регион, когда субсидии, дотации федеральные идут как из рога изобилия, […] другое дело — попробуй поуправлять без денег», — отметил собеседник агентства.