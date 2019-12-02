Фонд содействия инновациям поддержит три пензенских проекта Экономика

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Три пензенских проекта получат финансовую поддержку по итогам конкурсных отборов, проведенных Фондом содействия инновациям.

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В число победителей конкурса «Бизнес-старт» вошло ООО «Ромет», которому по результатам заочной экспертизы и оценки жюри рекомендовано выделить грант в 10 млн. рублей. Проект компании предполагает создание производственного участка механической обработки многослойного металлического материала с протекторной питтинг-защитой и изделий на его основе.

По итогам конкурса, направленного на поддержку центров молодежного инновационного творчества, грант в 1 млн. рублей рекомендовано предоставить ООО «ЦМИТ Спутник» на проведение региональной научно-проектной экологической школы по разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий.

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Еще один проект отобран по итогам конкурса «УМНИК» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей получит студент Пензенского государственного университета Кирилл Балаев, заявка которого посвящена разработке приложения для обучения основам выживания и ориентирования на местности с использованием технологии виртуальной реальности.

Консультационная поддержка молодым инноваторам при подготовке и подаче заявок в Фонд содействия инновациям оказана в его региональном представительстве, которое организовано на базе ООО «Центр кластерного развития».