Иван Белозерцев предложил продумать дополнительные меры поддержки швейных предприятий Экономика

Сердобск, 10 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Сердобск предложил продумать дополнительные меры поддержки швейных предприятий региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Развитие швейного производства не требует огромных инвестиций», — отметил он во время посещения созданного в 2019 году предприятия «Приоритет», которое выпускает кожгалантерейную продукцию и спецодежду.

По мнению главы региона, следует проанализировать существующие меры поддержки, их востребованность в Пензенской области и внести соответствующие коррективы.

«Можно их переформатировать и увеличить, например, субсидирование при условии создания на предприятии новых рабочих мест», — сказал Иван Белозерцев.

Информируя руководителя субъекта федерации о планах по расширению производства, директор ООО «Приоритет» Василий Чернолев сообщил, что в настоящее время на предприятии работают 20 человек на 40 швейных машинах, а в ближайшие два года намечено трудоустроить 180 специалистов и вложить около 4 млн. рублей инвестиций.

Он добавил, что компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск», поэтому может рассчитывать на льготную ставку по налогу на прибыль и на имущество организаций.

Как пояснил заместитель министра экономики Пензенской области Роман Трялин, для предприятий, получивших статус резидента ТОР, ставка по налогу на прибыль снижается с 17% до 5% в течение 5 лет с момента получения первой прибыли и до 10% — в последующие 5 лет, а по налогу на имущество организаций — с 2,2% до 0% в течение 5 лет с момента постановки на учет созданного или приобретенного имущества и до 1,1% в последующие 5 лет.

«Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты земельного налога, и им предоставляются льготы по арендной плате за пользование объектами недвижимости», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что предприятия вправе претендовать на пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в размере 1,5%, а также на обязательное медицинское страхование — в размере 0,1%.