Пензенские подрядчики получат из бюджета 220 млн. рублей за достройку домов дольщиков Экономика

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Расходы в размере 220 млн. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензенской области для возмещения в 2019 году фактически понесенных затрат подрядчикам, выполнившим работы по завершению проблемных объектов долевого строительства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, предусматривающего внесение изменений в главный финансовый документ региона на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

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В ней перечислены и другие суммы, связанные с решением приоритетных и социально значимых для региона расходных обязательств, которые в целом на текущий год намечено увеличить почти на 611 млн. рублей. Они касаются, в частности, финансирования сфер образования и здравоохранения, а также оказания мер социальной поддержки.

Источниками финансирования мероприятий, по которым предусматривается увеличение затрат, являются средства гранта за достижение высоких показателей деятельности органов исполнительной власти региона в сумме около 874 млн. рублей и уменьшение расходов по отдельным направлениям.