Пензенская область получит около 79 млн. рублей на поощрение управленческих команд Экономика

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере 78 млн. 690,1 тыс. рублей будут предоставлены Пензенской области в 2019 году в виде иного межбюджетного трансферта по результатам проведенной оценки достижения показателей деятельности органов исполнительной власти российских регионов.

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Всего правительство страны распределило 5 млрд. рублей среди 71 региона в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина №193 от 25 апреля 2019 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов сформирован как по сводной оценке, так и по достижению значений показателей, сгруппированных в экономический, социальный и внутриполитический блоки, в отдельности.

При этом были учтены предложения администрации президента России, а также пороговое значение показателя внутриполитического блока.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте правительства РФ, наилучших значений показателей достигли Крым, которому будет выделено около 123 млн. рублей, Кабардино-Балкария — более 120 млн. рублей, а также Москва — почти 117 млн. рублей.

В текущем году предоставление денежных средств осуществляется на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд. Под ними понимается группа должностных лиц, деятельность которых, в соответствии с решением губернатора, способствовала достижению субъектом РФ значений показателей эффективности.

До 15 января 2020 года регионы должны подготовить документы, устанавливающие порядок поощрения управленческих команд. Также должны быть разработаны правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам для такого поощрения.