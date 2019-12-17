Прокуратура сочла незаконным отказ мэрии Пензы предоставить землю предпринимателю Экономика

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин направил в следственный орган материалы проверки, в ходе которой выявлены признаки воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны администрации города.

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«Установлено, что 4 мая 2018 года от предпринимателя поступило заявление о предоставлении в собственность земельного участка под принадлежащим ему объектом недвижимости, в котором он осуществлял хозяйственную деятельность. Администрация Пензы 1 июня отказала в этом на основании п.п. 1 и 14 ст. 39.16 Земельного кодекса РФ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в качестве причины были указаны несоразмерность выкупаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, а также несоответствие вида разрешенного использования реальным целям.

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«Не согласившись с отказом, предприниматель обратился в Ленинский районный суд Пензы с административным иском к органу местного самоуправления. Решением от 14 ноября 2018 года, вступившим в законную силу, отказ был признан незаконным, а также суд обязал администрацию Пензы повторно рассмотреть вопрос о предоставлении истцу земельного участка», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, мэрия повторно рассмотрела заявление предпринимателя и 3 октября 2019 года вновь отказала ему на основании п. 14 ст. 39.16 Земельного кодекса РФ в связи с несоответствием разрешенного использования целям, указанным в документах.

«Однако отказ в предоставлении земельного участка по этому основанию уже был признан решением суда незаконным. Таким образом, администрацией Пензы вновь неправомерно отказано заявителю», — отметила представитель прокуратуры.

Она пояснила, что следователям по результатам изучения материалов проверки предстоит рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».