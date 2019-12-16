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В Пензе пытаются развить клиентоориентированность чиновников

10:19 | 16.12.2019 | Политика

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Попытки внедрить клиентоориентированный подход в работе чиновников мэрии предпринимаются в Пензе. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин.

В Пензе пытаются развить клиентоориентированность чиновников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, пока с этим «есть некоторые сложности».

«Работаем над этим», — сказал Андрей Лузгин в ответ на критику губернатора Ивана Белозерцева, который в ходе оперативного совещания в областном правительстве 16 декабря указал на ненадлежащую работу с обращениями граждан.

Мэр Пензы, занявший эту должность менее двух месяцев назад, отметил, что тоже не всегда понимает, почему чиновники городской администрации направляют отказ в ответ на просьбы граждан, хотя ситуация позволяет оказать им помощь.

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